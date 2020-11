𝐄𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐚𝐜𝐫𝐮𝐳 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞: 𝐃𝐢𝐩𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐀𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐢𝐚𝐦 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚́𝐞𝐳 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐨

Xalapa, Ver. – El presidente municipal de Xalapa, Pedro Hipรณlito Rodrรญguez Herrero desmintiรณ que Amรฉrica Carmona Olivares haya sido destituida de la Direcciรณn de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa por pedir dinero a cambio de autorizar obras como fue publicado en un portal informativo.

Reprochรณ que se publique informaciรณn imprecisa o falsa sin la firma de algรบn periodista.

ยซSi no los firman es porque son cobardes y no tienen ningรบn soporte para sostener esas palabras.Son calumnias y me parece muy lamentable. Quiรฉn estรก detrรกs de eso, quiรฉn paga eso. Lo que me interesa saber es quiรฉn paga esoยป.