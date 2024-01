10 cazoneños beneficiados con la Jornada Quirúrgica Reconstructiva Pediátrica

Se debe integrar esta región al desarrollo comercial y económico que generará el Corredor Interoceánico y el Proyecto para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Unir a Hidalgotitlán y Uxpanapa con Minatitlán, el gran compromiso con el sureste veracruzano.

Del sur soy, de esta tierra bendita donde he vivido 38 años ¿cómo no voltear a verl

Uxpanapa.- “Mi anhelo es que los municipios veracruzanos del sur estén comunicados y sus habitantes y campesinos, puedan trasladarse y comercializar sus productos”, aseguró la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García.

Lograr esto, explicó, es indispensable para integrar esta región al desarrollo comercial y económico que generará el Corredor Interoceánico y el Proyecto para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que inició esta Cuarta Transformación.

La demanda de una carretera es muy válida porque no solo beneficiaría al pueblo uxpanapeño sino a los habitantes de toda esta región ya que uniría a diversas comunidades y cabeceras de los municipios de Uxpanapa e Hidalgotitlán con Minatitlán, por ende, se detonaría esta zona en el ámbito económico, laboral y comercial. Recordó que como ingeniera de profesión sabe construir y como exsecretaria de Energía del Gobierno de México tuvo a cargo la edificación de una refinería así qué hay proyectos viables a los que únicamente se les debe imprimir voluntad política. “Yo vengo a escucharlos, ya escuché sus propuestas y sus necesidades, yo soy de Coatzacoalcos, tengo 38 años viviendo en Coatzacoalcos, entonces como no voy a voltear a ver el sur si en el sur, aquí, nos hemos hecho con trabajo, con la fraternidad con la que convivimos”, puntualizó. La 4T ha hecho mucho, sin embargo, reconoció que todavía falta y aquí en el sur, Uxpanapa es el municipio con más pendientes. Indicó que se trabajará mucho porque el rezago heredado en 2018 fue enorme y ahora, dijo, se ha avanzado pero todavía hay grandes compromisos que cumplir. “A esta tierra bendita me debo, esta tierra bendita me dio todo, todo lo que soy, fui diputada federal por Coatzacoalcos, soy senadora por Veracruz, fui Secretaria de Energía con el presidente López Obrador, del gobierno que va a pasar a la historia y lo más importante, aquí, donde tengo mis raíces, mi hogar, mi familia, hago el compromiso de trabajar los 365 días por seis años ante ustedes”, aseguró.

