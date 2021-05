13 candidatos inician campaña rumbo a la Presidencia Municipal de Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Si alguno de los candidatos a la presidencia municipal de Tuxpan, cree en las supersticiones que lleve consigo su amuleto de la suerte y su amuleto contra el mal de ojo, los astros han decidido que en día martes, sean 13 los candidatos que inicien esta contienda, rumbo a la jornada electoral del 06 de junio, es de recordar que, de los 13 aspirantes, algunos son caras nuevas, otras caras conocida y algunos más candidatos reciclados.



La alianza denominada “Va por México” integrada por los partidos PRI, PAN Y PRD, será representado en las urnas por José de Jesús Mancha Alarcón (Ex diputado federal, ex síndico del ayuntamiento de Tuxpan y ex presidente del blanquiazul a nivel estatal y primo del alcalde actual de Tuxpan).

Foto: Noreste.



El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) busca ganar la contienda electoral con José Manuel Pozos Castro (actual diputado local y ex candidato a la presidencia municipal, además de ex funcionario en diversos cargos en el gobierno).



En la boleta electoral, en el recuadro que le corresponde al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aparecerá el nombre de Alberto Silva Ramos (ex alcalde de Tuxpan, ex diputado y ex funcionario del gobierno, quien ha ocupado diversos cargos).

Foto: Noreste.



Quien solventará nuevamente su campaña será Everardo Gustin, quien por segunda ocasión busca la alcaldía de Tuxpan por la figura del candidato independiente, es de recordar que, al ser independiente, los gastos de campaña corren por su cuenta.



Movimiento Ciudadano será representado por Juan Cano, quien dejo de ser el eterno candidato a diversos cargos de elección popular, milito en el PAN, busco cobijo en PVEM, pero fue MC quien le dio la oportunidad que tanto había buscado.



El Partido Encuentro Solidario decidió abanderar a Miguel Martin López (ex diputado federal por el PAN).

Foto: Noreste.



Uno de los partidos nuevos como el Partido de Redes Sociales Progresista, será representado por Arturo Esquitan (Ex diputado local por el PAN).



Mientras que el partido Fuerza por México, partido nuevo, llevara una cara nueva, pero no desconocida para muchos, ello porque el candidato Alejandro Alarcón, es ex funcionario del actual gobierno, fue militante el PAN por muchos años, y aun que es la primera vez que participara en una contienda electoral su cara es conocida.



Otra cara nueva, pero no desconocida para muchos es la candidata de Unida Ciudadana Ana Alicia Pérez Díaz, es la primea vez que contenderá en un cargo de elección popular, pero ya estado dentro de la administración estatal y local, fue delegada de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) delegación Tuxpan, además se desempeñó como contralora en la pasada administración municipal.



El partido local Todos por Veracruz será representado por Héctor Peralta, cara conocida por los tuxpeños, pues lleva años inmiscuido dentro de la política en el municipio.



Mientras que el partido local Podemos será representado por María Luisa Meza Hernández, al igual que el Partido del Trabajo PT Paola Vicencio, ambas es la primera vez que contenderán por un cargo de elección popular.



De quien aún no se conoce el nombre es del candidato a la presidencia municipal del partido cardenista, por lo que se espera que este día o en el trascurso de los días se dé a conocer el nombre.



Y es así como los 13 candidatos a alcaldes incidirán en un martes la contienda rumbo la silla de Juárez 20, siendo esta la dirección en donde se encuentra el inmueble que alberga el palacio municipal del Tuxpan.

Con información de Martha Hernández

