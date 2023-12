2 años de transformación en Poza Rica con Fernando Remes

La tarde de este sábado alrededor de las 2:30 se reportó a los números de emergencias 911 de una persona quien presuntamente se encontraba inconsciente al interior de un local el cual sería una farmacia donde esta persona se desvaneciera.Se solicitó el arribo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios a este masculino el cual se encontraba tirado dentro del local Al lugar arribaron paramédicos de cruz ámbar en una ambulancia quienes llegaron de manera inmediata para posterior a esto brindarle los primeros auxilios bajando equipo de la ambulancia y intentar hacer la reanimación bajo los duros esfuerzos de intentar reanimar al masculino desafortunadamente paramédicos de cruz ámbar indicaron que el masculino habría perdido la vida luego de varios esfuerzos confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales.Y luego de qué esta persona no presentara signos vitales solicitaron el apoyo de la autoridad competente para resguardar el área y acordonar para que curiosos no interfirieran en el trabajo al lugar arribó elementos de la policía municipal para tomar conocimiento de los hechos y dar parte a servicios periciales y para el penoso levantamiento del cuerpo.En el sitio se encontraban familiares de esta persona quien es no daban crédito a lo sucedido por el fallecimiento de su familiar.

Redacción Noreste