2020 ya es el año con más muertes en la historia de México

México.- Derivada de videos que muestran como recibe sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero; Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detener la investigación en su contra que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante dicha solicitud, durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, AMLO pidió que se aplique la ley, pues en su gobierno no hay influyentismo ni nepotismo.

“Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras. Yo ya no me pertenezco, estoy encabezado un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo”, dijo el mandatario.

Cabe recordar, que en agosto, el portal Latinus, que dirige Carlos Loret de Mola, presentó videos y audios en los que Pio López Obrador recibe sobres con dinero en efectivo de David León Romero, presumiblemente en 2015, cuando este último era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y ya este sexenio titular del Sistema Nacional de Protección Civil.

Foto: Web

Tras la revelación, David León dejó el gobierno y Pío López Obrador asumió diferentes acciones jurídicas, como un intento por encausar a Loret de Mola, y ahora la petición de desestimar su caso por estar prescrito.

Al abundar en el tema, el presidente López Obrador agregó que no se mete en el proceso contra su hermano.

«No le voy a hablar al juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, tengo como una año y medio sin ver al fiscal… presencial… creo que lo vi en una teleconferencia por Ayotzinapa”, expresó en alusión al acto del pasado 26 de septiembre.

Luego se explayó en su lucha contra la corrupción, sobre la que dijo que ni el covid-19 la ha detenido.

Con información de Proceso.