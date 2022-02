Carlos Loret de Mola: AMLO me expone y usa datos inflados; en Televisa dejé de trabajar en 2019

El periodista Carlos Loret de Mola criticó que el presidente AMLO haya expuesto su presunto salario en la mañanera de hoy 11 de febrero.

En su cuenta de Twitter, Carlos Loret de Mola acusó que AMLO usó “datos inflados y falsos” sobre un supuesto salario, lo que podría ponerlo en riesgo.

Por lo que Carlos Loret de Mola calificó el acto como un delito: “es gravísimo”, dijo.

El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”

Carlos Loret de Mola: AMLO está acorralado, está fuera de sí este “aspirante a dictador”

Luego de que el presidente exhibiera el presunto salario que percibe Carlos Loret de Mola, el comunicador señaló que AMLO está acorralado y no sabe cómo zafarse del escándalo de su hijo José Ramón López Beltrán.

“Está fuera de sí este aspirante a dictador”, arremetió Carlos Loret de Mola.

En este aspecto, criticó que AMLO haya usado datos de la Secretaría de Hacienda para “perseguir a un periodista”, mismos que aseguró son falsos e inflados.

Además, Loret de Mola desmintió que haya ganado millones de pesos durante 2021 en Televisa, puesto que dejó de laborar en la empresas desde 2019.

“¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019″