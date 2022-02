Críticas de senador estadounidense, normal en una democracia: AMLO

Foto: Reporte I.

Chihuahua.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa, respondió a los señalamientos en su contra por parte del senador republicano en Estados Unidos, Ted Cruz, quien manifestó su preocupación por la violencia contra los periodistas en la nación.

“Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos… es normal que un proceso democrático existan estas expresiones”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

El ejecutivo federal, opinó que es natural que este «senador de Texas que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo», ya que está en contra de la política del gobierno mexicano.

Ayer, el senador Ted Cruz, expresó que el presidente López Obrador está impulsando las agresiones contra los periodistas a través de su discurso y pidió a la administración del presidente Joe Biden tomar medidas para revertir esa tendencia.

“Si él alabara, si él hablara bien de mí a lo mejor me podría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, pues la verdad sí me produce orgullo”, agregó el mandatario.