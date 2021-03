A cinco años de su desaparición recuerdan al joven Jesús Alan

Familiares e integrantes del colectivo María Herrera se manifestaron de manera pacífica frente a la explanada del palacio municipal para recordar que han pasado cinco años de la desaparición de Jesús Alan Ticante Olmedo, siguen exigiendo a las autoridades que se haga justicia por este joven, que el 19 de marzo de 2016, presuntamente fue privado de su libertad por elementos de la Policía Municipal y fue entregado a una célula criminal.

La madre del joven Jesús Alan Ticante, la señora Constantina Olmedo Olmedo mencionó que han pasado cinco años que su hijo desapareció y hasta la fecha no sabe nada de su paradero, la Fiscalía General del Estado no les ha dado mayores avances de la investigación, «mi hijo recién había terminado su carrera, cuando fue levantado por los ex elementos policiacos y se lo llevaron no se adonde, es una desesperación que siento por no saber dónde está».

Señaló que previo a su desaparición el pasado 19 de marzo de 2016, había tenido problemas con dos elementos policiacos, tenía un negocio de internet y comenzaron a molestarlo, un policía municipal de nombre Melchor Olarte García, le dijo que lo iba a llevar al monte a golpearlo, y a él lo hago responsable de la desaparición de mi hijo junto con otros policías más» agregó.

Al respecto sobre la desaparición de los jóvenes desaparecidos, la representante del colectivo María Herrera de Poza Rica y la zona norte, la señora Maricel Torres Melo mencionó que es importante seguir apoyando a las madres de estos jóvenes desaparecidos, hemos visto con tristeza que no hay justicia, la sentencia que le dieron a los ex policías municipales no fue justa, como colectivo vamos a seguir apoyando a la señora Constantina Olmedo.