A cubetazos sofocan incendio por corto circuito en Venustiano Carranza

Tangamandapio, Michoacán.- El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís dio a conocer que las víctimas del multihomicidio ocurrido la noche del pasado 1 de noviembre en Tarecuato, en el municipio de Santiago Tangamandapio, son inocentes que quedaron a merced de un grupo delincuencial que disputa los territorios que se ubican entre Michoacán y Jalisco.

De las 11 personas asesinadas, 6 eran menores de edad, sin antecedentes penales, quienes dieron negativo en las pruebas de toxicidad que les practicaron.

“Esa zona se ha ubicado como un lugar donde se refugian integrantes de bandas delincuenciales, por lo que posiblemente haya habido una célula de delincuentes que hayan sorprendido a estos habitantes y los hayan privado de la vida, dado que ellos no tienen registro, no tienen antecedentes de tipo penal, e incluso en el análisis para determinar la toxicidad no se encontró ninguna relación con ningún tipo de droga por lo que se trata de ciudadanos inocentes”, abundó.