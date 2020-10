A cuidarnos todos contra la pandemia del COVID- 19

Cazones de Herrera, Ver.- Siguiendo las instrucciones del presidente municipal Zenón Pacheco Vergel y el Ingeniero Edgar Villanueva Reyes, titular de COMUDE, realizó una reunión con los presidentes de la diferentes ligas deportivas de este municipio, para exponerle las disposiciones del Instituto Veracruzano del Deporte en el Estado, que se tienen que acatar, de acuerdo al semáforo emitido por la Secretaría de Salud.

En ésta reunión la información se presentó de manera electrónica e impresa, para que a su vez, la transmitan a sus delegados y no quede duda, que aún no son tiempos de salir y hacer deporte ya que las disposiciones oficiales son claras, no es tiempo aún de torneos y competencias, la contingencia sigue a la alza.

Foto: Noreste

Todos debemos de cuidarnos y de manera responsable acatar las disposiciones sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, como son el uso obligatorio de cubrebocas, lavarse las manos cotidianamente, así como el uso del gel antibacterial y la sana distancia.

Aún estamos a tiempo de no bajar la guardia contra la pandemia del COVID-19, y de esta manera poder lograr bajar la curva y lograr que se encienda el semáforo epidemiológico en color verde.

Por Gabino Escamilla Hernández

