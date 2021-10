A golpes terminaron los aficionados de Sultanes y Charros de béisbol en el estadio Monterrey

Monterrey.- En el partido de béisbol, entre los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco en lo que fue el primer juego de la temporada para la novena de Monterrey, los aficionados de ambos equipos protagonizaron una brutal golpiza en los pasillos del estadio de esa ciudad.

Y es que la violencia en el deporte no para, no importa la disciplina, los aficionados al no coincidir con sus preferencias de equipos o resultados, empiezan con insultos hasta terminar con golpes, como lo fue en el estadio de Monterrey.

A través de las redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa una fuerte pelea entre varios aficionados. Algunos de los involucrados terminaron en el suelo debido a los golpes de los otros, incluso se observa como uno cae de forma brutal en un barandal, aunque eso no impidió que lo siguieran agrediendo.

Fue así que en el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde el duelo deportivo vivió una brutal pelea en los pasillos del Palacio Sultán.

Esta agresiva pelea no cesó hasta que llegaron los elementos de seguridad, mientras que otras personas se acercaron para ayudar a los más golpeados. El Palacio Sultán tuvo una asistencia de 11 mil 289 aficionados misma que cayó por una pizarra de 8-5 ante los Charros de Jalisco.

