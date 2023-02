A mano armada le roban un millón de pesos en Boca del Río

Veracruz, Ver.- Este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su vivienda en la colonia La Herradura.

Lo que sorprendió a vecinos y familiares, fue que la joven llevaba varios días fallecida, y su pequeña de apenas dos años de edad y sus tres perritos, la acompañaban a su lado.

Foto: Alejandro Ávila

La mujer fue identificada como Laura Elena de 37 años de edad, fueron los mismos familiares quienes realizaron el hallazgo tras días de no saber nada de ella.

Sus familiares preocupados decidieron acudir a su vivienda ubicada en la avenida Caballerizas esquina con calle El Portal donde encontraron el cuerpo sin vida de Laura Elena; ahí también encontraron a su pequeña hija con vida, la cual no presentaba rasgos de violencia.

La Policía Estatal acordonó el área y dio pasó a la Policía Ministerial quién abrió una carpeta de investigación para dar con las razones de su muerte, posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Boca del Río.

Hasta el momento no se ha dado con las razones específicas de su muerte, pero no se descarta un posible feminicidio; las familiares de la hoy occisa pidieron a los vecinos adoptar a los tres cachorros Chihuahua cabeza de manzana, pues aseguraron ellos no podían darles asilo.

Por Alejandro Ávila