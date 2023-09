A nivel nacional se roban 45 camiones de carga diariamente: CANACAR

Boca del Río, Ver.- La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) tuvo una reunión nacional este lunes 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde se reportó que 45 camiones de transporte son robados diariamente en el país, informó, Luis exóme Zapata.

El empresario reconoció que hace algunos años, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, eran los estados donde más robo de vehículos de autotransporte había.

«Sin embargo, ya Veracruz no es la noticia ni Puebla, ahora ya el tema está en Guanajuato, en Michoacán, en San Luis Potosí, Zacatecas inclusive, eran temas que antes no salían, no estaban en el top de las partes más robadas, sin embargo, hoy te puedo decir que ese corredor que hay desde la zona del Bajío, Veracruz inclusive y ya subiendo hasta Nuevo León, y además es un corredor industrial de movimiento de mercancía, de armadoras de autos que van y vienen, en esa zona es donde se están presentando la mayor cantidad de robos a los camiones», enfatizó.