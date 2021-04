A partir del lunes empleados del SAT regresan al trabajo presencial

Guanajuato.– Al menos 87 adultos mayores fueron diagnosticados con COVID-19 luego de haber sido vacunados en el estado de Guanajuato.

La Secretaría de Salud local, informó que de los 87 casos reportados, 76 habían recibido la primera dosis del antígeno y 11 ya contaban con el esquema completo de inmunización (dos dosis).

Juan Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, detalló que los casos fueron registrados en las ciudades de León, Irapuato y Celaya, las cuales tienen una mayor densidad de población.

Los casos fueron identificados a través del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo personas de entre 60 y 69 años de edad las afectadas.

El funcionario recordó que aunque la vacuna protege y previene el riesgo de que se agrave la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, las personas aún pueden contagiarse.

Señaló que, posiblemente los vacunados sintieran una falsa sensación de seguridad que los llevó a dejar de aplicar las medidas sanitarias en su vida diaria como lo es el uso del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y uso de gel antibacterial.

“A pesar de que estemos vacunados, en algún momento seguimos teniendo cierto riesgo, por eso es muy importante seguir las recomendaciones y obviamente seguirnos cuidando, porque esto no nos exime de que en ningún momento podamos, a pesar de no enfermar de gravedad y no fallecer, qué es lo que queremos evitar, en algún punto también podemos contagiar”, expresó.