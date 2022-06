A punto de concluir programa Canje Seguro Conviene en Papantla

Papantla, Ver. – El tiempo se acaba, los contribuyentes que tengan placas vehiculares del año 2017 hacia atrás, tienen hasta el 30 de junio para evitar multas e infracciones, los beneficios del programa El Canje Seguro Conviene,deben cumplir con este requisito y tramitar gratuitamente sus nuevas placas.

Como sucede en muchas ocasiones, al menos en Papantla, los contribuyentes desde temprana hora formaron largas filas afuera de la oficina de Hacienda, ubicada sobre la calle Olivo, esperando su turno para poder regularizar la situación fiscal de las unidades que poseen placas emitidas antes del 2017.

Foto: Delhy Galicia

Se informó que con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 estipula que solo puede haber dos diseños de placas vigentes en las entidades federativas, mientras que del 01 de julio en adelante no habrá condonaciones.

Quienes no estén al corriente y no se adhieran al decreto deberán pagar el canje de placas, derecho de baja, reexpedición de tarjeta de circulación, impuesto sobre tenencia, recargos, actualizaciones y Derecho de Control Vehicular al corte, en caso de no ir puntuales verán afectado su historial crediticio, lo más importante, sus unidades no podrán transitar a partir del 01 de enero de 2023.

El Canje Seguro Conviene coadyuva también en materia de seguridad, pues evita que haya automóviles con placas sobrepuestas y ofrece un control sobre los que circulan en el estado.

Foto: Delhy Galicia

Pese al llamado que se hizo, de no dejar los trámites a última hora, muchos papantecos hicieron caso omiso y a dos día de que con concluya este programa, esperan a ser atendidos y cumplir con esta obligación.

Por Delhy Galicia