A un año de la despenalización del aborto en Veracruz, aún hay pendientes: REMUFEVER

Veracruz, Ver.– En el marco del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz celebró que Veracruz se aparte de los cuatro estados que reformaron su legislatura; sin embargo, aseguraron que aún quedan aspectos pendientes.

Es de recordar que julio del 2021 en el Congreso Local se modificaron los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, del Código Penal del Estado de Veracruz, con lo cual se logró despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo.

La REMUFEVER dijo que a un año y dos meses de este logró aún quedan varios aspectos pendientes, tales como:

Abasto de medicamento (mifepristona y misoprostol) en todos los hospitales de la entidad veracruzana; que exista personal médico no objetor de conciencia, priorizando la atención de las mujeres sin esperan ni demora; que todas las instancias de salud atiendan sin distinción a las derechohabientes o no derechohabientes, que busquen una interrupción legal del embarazo; evitar negativas de interrupción legal del embarazo por parte de instancias federales, sobre todo en los 4 Estados que aprobaron su legalización; generar programas para desestigmatizar el aborto en la sociedad veracruzana, y reflexionar sobre el tema, con base en la justicia social, autonomía reproductiva y defensa de derechos a la igualdad y la no discriminación.

REMUFEVER reconocido que, las mujeres con mayor poder adquisitivo pueden atenderse en clínicas privadas con ambientes propicios; sin embargo, recordaron que hay que poner atención en las personas de escasos recursos, pues es ahí donde se presenta un aumento en la tasa de mortalidad el practicar un aborto.

Es por ello que solicitaron al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud de Veracruz, garantice a las mujeres el aborto legal y seguro.

Este miércoles integrantes de Colectivos Feministas colocaron pañuelos verdes en la Antimonumenta ubicada en la Plaza de la Soberanía en Veracruz; además del puente de La Amistad y puente de La Boticaria, en el municipio de Boca del Río.

Por Alejandro Ávila