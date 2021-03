Abogado de Emma Coronel dice que filtración de información pone en riesgo a su clienta e hijas

Estados Unidos. – Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, acusó que el gobierno de los Estados Unidos, a través de agentes federales, está intentando “que maten” a la familia de la pareja del famoso narcotraficante, pues afirmó que los agentes estadounidenses están filtrando información falsa sobre su clienta acerca de un presunto acuerdo de cooperación entre las partes. El litigante estadounidense afirmó que está situación pone en riesgo a Emma Coronel y a su familia.

“No voy a comentar lo que va a hacer o lo que no va a hacer (…) He estado involucrado con la fabricación de pruebas, la destrucción de pruebas, mentir a los jueces, mentir a los jurados por parte de los federales, pero en realidad, para poner esto por ahí es un intento de asesinar a ella y su familia (…) Seamos claros sobre esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están expuestos, obviamente, y para poner esto por ahí tan a la ligera… esto está diseñado para matarlos”, comentó Lichtman durante un programa de radio, según información de The Daily Mail.