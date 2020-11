Abogado muere tras volcadura de camioneta en Yanga

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Mientras que no existan las condiciones sanitarias para que trabajadores petroleros retornen a laborar, seguirán las bajas de muerte a causa de la pandemia del COVID-19 en el Complejo Procesador de Gas (CPG) Poza Rica.



Así lo vienen señalando los propios trabajadores que se encuentran inconformes por la necedad de la dirigencia sindical y de la empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a que estos retornen a laborar, aún cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja.



Un claro ejemplo de que los contagios del COVID-19 son muy altos en Poza Rica, la madrugada de este sábado falleció una de las trabajadoras del Departamento de Combustión Interna.



Trabajadores petroleros que no quisieron proporcionar sus nombres por el temor a represalias, dieron a conocer que no existen las condiciones sanitarias, y se han cansado en señalar que esto seguirá ocurriendo mientras que el semáforo epidemiológico no se encuentre en color verde.



En tanto la dirigencia sindical y la empresa de PEMEX no quieran escucharlos, no es momento de que existan aglomeraciones de trabajadores en los distintos departamentos del CPG Poza Rica.

Por: Gabino Escamilla Hernández