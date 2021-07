Aborto, decisión ‘más cómoda’ para mujeres, acusa FNF en Xalapa

Xalapa, Ver.- Este jueves, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el regreso a clases presenciales en Veracruz para el próximo ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo a los lineamientos que emita para este estado el Gobierno Federal.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que será a finales del próximo mes de agosto cuando maestros y alumnos regresen a las aulas, García Jiménez reiteró que se acatarán estas disposiciones:

«Ellos marcan la pauta, la Federación, la Secretaría de Educación Pública, ya todos los estados sin excepción iniciamos el ciclo escolar tal como la SEV lo marca y las modalidades en que lo marca, las condiciones, etcétera».

El Gobernador explicó que personalmente está de acuerdo, pues es necesario no sólo para el aprendizaje, si no para el aspecto y formación social.

«No se puede prescindir en la formación de la niñez de la interacción entre docente, alumnado y el propio entorno del niño, la niña, en su salón. Es una cuestión pedagógica que se tiene que aprovechar. El desenvolvimiento psico-social de la niñez y el joven se forma en la interacción con otros individuos y por lo tanto, si queremos formar a una niñez y a un joven que va a interactuar en una sociedad que está organizada, sectorizada, con el funcionamiento comunal, tienes al médico, al doctor, al profesionista de cualquier área…».

Como Gobierno, dijo que no se aspira a individuos aislados que dependan de la pantalla, lo mismo deberían pensar los docentes, por lo que puso en duda que se manifiesten en contra.

«Por eso yo dudo que haya un maestro que diga no a la clase presencial, yo no creo. No podría llamarse líder sindical quien no sepa la pedagogía escolar dudo que sean maestros….», dijo de quienes argumentan estar en contra del retorno a las aulas.

Reconoció a las maestras que de acuerdo a su vocación, han buscado las formas de continuar con la educación de sus alumnos y subrayó que deben prevalecer las condiciones grupales y el uso de las herramientas digitales en la educación.

Por Héctor Juanz