Absuelto Israel Benítez por presunta malversación de 2.4 millones de pesos

Boca del Río, Ver.- El veracruzano y subdirector de Calidad para el Deporte de la CONADE, Israel Benítez Morteo, confirmó en entrevista que fue absuelto de las seis denuncias que tuvo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y que llevó a su destitución momentánea de su cargo por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Cabe recordar que, en septiembre del 2020, Israel Benírez Morteo fue destituido de la CONADE tras ser señalado de un cúmulo de irregularidades y actos de corrupción, entre ellas la malversación de 2.4 millones de pesos, cifra que se exigió fuera justificada o regresada por el funcionario federal.

«Todas ya están totalmente hechas, ya están finiquitadas, no tengo ningún detalle, ha salido todo al ciento por ciento, afortunadamente y sabiendo desde un principio, eso fue un ataque político, fue un ataque en mi contra personal, más sin embargo (sic) seguimos totalmente al cien por ciento y está finiquitado todo (…) todas desechadas, si no lo pudiera estar yo en la CONADE, porque si tuviera yo un asunto abierto o una situación de ese aspecto, no podría estar en el cargo que estoy, me regresaron a mi puesto porque precisamente salieron todas libres», declaró.