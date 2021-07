Abuelita denuncia a Juez de Veracruz por presunto abuso de autoridad

Veracruz, Ver. – A pesar del compromiso hecho el día de ayer por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), quien se comprometió a entregar medicamentos oncológicos al Hospital Infantil de Veracruz, entre el 12 y 16 de julio, las madres de los pequeños aseguraron que no quitarán el plantón.

Tras 9 días, las madres siguen en resistencia, ya que esta promesa se ha hecho antes y los han engañado.

La vocera de las madres, Cora de Jesús Rodríguez, aseguró que el compromiso es por 17 claves oncológicas para el tratamiento de los niños que se atienden en el Hospital Infantil de Veracruz.

“Tenemos que esperar que lo libere aduanas, se liberan y empiezan a llegar (…) No nos vamos a quitar, porque hace ya casi va a ser un mes con eso que se comprometieron, nos dijeron llega el miércoles y ese miércoles no llego, nos dijeron hace 15 días, llega el sábado y qué cree, no llego. Entonces en esta ocasión hicimos una minuta y si ellos no cumplen podemos ingresarla a la denuncia”, refutó.