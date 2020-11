AC/DC estrena álbum «Power Up», dedicado a Malcolm Young

El disco lo grabamos entre 2018 y 2019 y fue después de mucho tiempo que nos reunimos en el estudio. En febrero de este año fuimos a Ámsterdam a filmar el video de Shot In The Dark y Angus me dijo que ahora que estaba usando esta nueva tecnología para mis oídos que lo podíamos hacer con el sonido bajo y le dije ‘mira, pongamos todos los amplificadores y lo que usamos en un escenario, no pretendamos que es real cuando no, sino es así, no quiero hacerle perder a nadie su tiempo, tiene que ser el sonido real’. Y con esta nueva tecnología que uso fue como estar vivo otra vez, gracias Dios por la tecnología.