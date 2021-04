Accesos menos saturados para vacunación de docentes en Xalapa

Xalapa, Ver.- Cultivar hasta seis plantas de cannabis en casa, como contempla la nueva Ley Federal para la regulación del cannabis en México, no es suficiente para el autoconsumo, sea con fines medicinales o recreativos, consideran integrantes del Colectivo Cannábico Interdisciplinario en Xalapa.

En el marco del 4/20, fecha en la que consumidores y activistas pugna por los derechos y reivindicación del consumo de esta planta, jóvenes de esta capital expusieron esta demanda igual que en otras ciudades del país:

«Lo que ahora se nos está proponiendo es que tengamos hasta seis plantas de marihuana por consumidor y hasta nueve plantas si hay más personas consumidoras en una casa. No podemos satisfacer las necesidades medicinales o que tienen las personas con una cantidad tan limitada de plantas», dijo María, integrante de dicho colectivo de reciente formación en esta ciudad y que integra en su mayoría a jóvenes mujeres.

Foto: Héctor Juanz

Explicó que al no ser una actividad común, pues la mayoría de personas apenas están aprendiendo a cultivar sus propias plantas para obtener beneficios más naturales, no se obtienen cantidades suficientes.

«No hay forma mejor de tener nuestra medicina que auto cultivándola. Pedimos que podamos tener en nuestra casa la cantidad de plantas suficientes. Te puede dar mero kilo, pero también 100 gramos».

Confió en que una vez que se apruebe la iniciativa, se le hagan a la Ley reformas para que sea justa con las personas que necesitan el cannabis en su vida, no solamente de manera recreativa, si no de manera medicinal y personas que quieran hacer investigación científica.

Enfatizaron que es necesario informar sobre los beneficios medicinales de las sustancias del canabbis, no solo fumando la planta, si no a través de sus aceites o en infusiones.

Foto: Héctor Juanz

«Sirve para la falta de apetito. En el cáncer se puede usar para las náuseas y dolores, incluso el asma, aunque no es recomendable fumado. Hay muchas maneras de consumir la marihuana, no solamente fumada. También se puede comer y vaporizar y sirve para y el Parkinson, Alzheimer, se recomiendan gotas. Los compuestos naturales no provocan daños», insistieron.

Las integrantes del Colectivo Cannábico Interdisciplinario estuvieron este martes 20 de abril en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada. «Queremos que en el estado de Veracruz la gente de empiece a informar al respecto para que las autoridades se den cuenta de que se necesita», insistieron.

Por Héctor Juanz