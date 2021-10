Acercan los servicios de salud a los ciudadanos tuxpeños

Tuxpan Ver. – Prestadores de servicio turísticos de la zona de playa, claman apoyo a las autoridades, aseguran estar desesperados y no tener ya recursos para salir adelante con sus gastos, los estragos de Grace aún se pueden ver en la zona d playa, y la entrada de los frentes fríos y la llegada de las lluvias complica aún más su situación económica.

El grupo de restauranteros de la zona de playa representados por Antonio Ríos resaltaron, que tras la llegada del COVID-19 al municipio, su economía se vino a pique y no han podido recuperarse, señalando que el daño que ha dejado la pandemia y los Grace ha sido colateral y la recuperación económica llevará años y más si no se cuenta con el apoyo de las autoridades.

“Aun no podemos prestar los servicios al 100 por ciento, aún se tiene grandes tramos con palizada, las palapas están solo cubiertas con un nailon y no como debiera, con palma, pues reparar cada una de ellas nos cuesta entre 20 y 25 mil pesos, dinero que no tenemos y no hay quien nos apoyó y mucho menos quien nos preste” coincidieron los afectados.