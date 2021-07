Activista trans acusa abuso sexual en Xalapa

Xalapa, Ver.- La presidenta de la Asociación Transformando Vidas, Frida Méndez Oropeza, denunció que el pasado domingo fue víctima de presunto abuso sexual y violación.

Narró que tras acudir a un domicilio en la zona centro por una solicitud de apoyo que le hicieron a través de su página de Facebook, fue agredida verbalmente y luego aparentemente drogada y ultrajada.

«El día domingo, como a las 6 y media me llamó una persona que quería un apoyo. Fui a brindárselo. Era un hombre como de 55 años, homofóbico. Al llegar a su casa me empezó a tratar con desprecio y que detestaba a las personas trans. Le pedí un vaso con agua y al tomarme dos tragos, colapsé. Me perdí. El señor me drogó no sé con qué sustancia. Medio reaccioné como a las dos horas, como a las 9 de la mañana…pude escapar. Estaba desnuda y el hombre estaba desnudo. Me cambié afuera de su casa. Es cerca del centro».

Foto: Héctor Juanz

Lo anterior ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y actualmente espera los resultados de los peritajes para conocer qué sustancia ingirió. Además fue atendida por los daños físicos y psicológicos ocasionados por la presunta agresión.

«El día lunes me dieron de alta en el CAE. Periciales fueron a tomarme declaración. Estaba completamente sedada. Pedí que me hicieran una prueba de antidoping. Aún no me dan los resultados».

Dijo que tras dar a cocer esta agresión, al menos otra de sus compañeras transexuales, denunció un caso similar.

Por Héctor Juanz