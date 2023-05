Actopan pondrá 60 cámaras de vigilancia localidades para mejorar seguridad

Veracruz, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Veracruz, Edi Alberto Martínez Tejeda, confirmó que los inmuebles que se rentan a través de la plataforma Airbnb solo pagan impuestos a la aplicación y no a los municipios y estado.

Cabe mencionar que el 26 de junio del 2019, se avaló en el Congreso de Veracruz -con 45 votos a favor y 3 en contra- que, las compañías de hospedaje Airbnb, HomeAway y Knock, ingresaran al pago del impuesto del 2 por ciento al hospedaje; sin embargo, a decir de los integrantes del Patronato, esto no ha sucedido.

-¿Pero municipales, no. De plataforma, sí?

También, el pasado 26 de abril del 2023, previo al desayuno mensual de la COPARMEX Veracruz, la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, aseguró que buscarán regularizar el hospedaje a través de la plataforma Airbnb, debido a que existe una competencia desleal con los empresarios hoteleros y, sobre todo, supervisar temas de seguridad en favor de los vecinos que viven alrededor de los departamentos en renta.

Al respecto, el presidente de CANACO Veracruz, aseguró estar a favor de La regulación de los Airbnb en Veracruz; aunque también, lanzó un dardó contra los empresarios hoteleros que se quejan de la aplicación, pues afirmó, también se anuncian en la plataforma.

«Consideramos que la verdad, creo que es necesario, sí es necesario, tenemos que recordar algo, algo que de repente me causa un poquito de controversia, sin entrar en polémica, porque vemos al sector hotelero muy preocupado por los temas de Airbnb, cuando también ellos anuncian en Airbnb, vemos hoteles que ahí se anuncian, entonces no entendemos bien esa postura, pero al final como Airbnb, los que están en ese negocio, no creo que tenga ningún tipo de problema porque se pongan reglas y, creo que todos debieran estar regularizados. Estamos a favor de ellos nosotros, no estamos en contra, estamos a favor», culminó.