Actualizan software en Oficinas de Hacienda para evitar “coyotaje”

Veracruz.- El senador Ricardo Monreal Ávila llegó hasta Pacho Viejo, para visitar el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel “N”, detenido por el supuesto homicidio de Remigio Tovar, candidato a la presidencia municipal de Movimiento Ciudadano en Cazones.

Al darse a conocer el hecho, los Coordinadores parlamentarios del Senado de la República reprobaron el hecho y el actuar de la justicia en el estado.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Ricardo Monreal expresó “ahora estoy aquí en Veracruz, es 24 de diciembre. Pero siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber, no del placer; y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz: vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente (…) Le pido a mi familia me disculpe, pero siempre me llama el deber y, hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pacho Viejo, entre otros, a mi querido amigo Del Río Virgen, a José Manuel (…) Pero a todos los que están detenidos injustamente”.

Para la una de la tarde de este viernes, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila y el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, ofrecerán una conferencia de prensa desde Veracruz.

Redacción Noreste