Acusan a Grupo MAS de no respetar amparo de Juez Federal

Veracruz, Ver.- La señora Norma Simonin, residente del fraccionamiento Floresta, acusó a la empresa Grupo MAS de no respetar la orden de amparo que les dio un Juez Federal para no cortarles el suministro de agua potable, acción que realizaron los trabajadores de forma ilegal el pasado viernes.

A finales de 2019, explica, aproximadamente 97 ciudadanos del municipio de Veracruz acudieron a denunciar la mala calidad del agua ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), delegación Veracruz, esta dio conocimiento a la central en la Ciudad de México y se hizo una denuncia colectiva que terminó en un amparo concedido por el Juez Tercero, para que no se les cortara el agua a los demandantes.

Si bien se reconoció que la señora de la tercera edad no ha pagado el servicio de agua potable desde el año 2020 a la fecha, también se aclaró que por la demanda en proceso, esto es imposible, además, ella tendría que hacer el pago del servicio, una vez que la empresa privada, Grupo MAS, constate que ofrece un agua de calidad.

«El Juez le dictamina, le ordena al municipio de Veracruz y de Medellín, así como al sistema de agua, Grupo MAS, le ordena que no le quite el agua y menos que le taponee el drenaje hasta que no se defina esta situación, la señora sí debe, pero debe porque existe primero una demanda por la mala calidad del agua, si ella quiere ir a pagar al Grupo MAS no es posible porque hay una demanda, pero Grupo MAS tiene que respetar el acuerdo, la orden que le está dando el Juez», acusó la señora María Teresa Aguilar Bravo, líder de vecinos en fraccionamiento Floresta.

Cabe aclarar que el pasado viernes 26 de marzo, personal de Grupo MAS acudió a la vivienda de la señora Norma Simonin para cortarle el servicio de agua, ella, convaleciente, salió y les mostró su amparo y con ayuda de los vecinos logró que se retiraran de su hogar, pero por la madrugada del sábado, 15 trabajadores fueron al sitio para cortarle el agua, violando lo dictaminado por el Juez Federal.