Acusan mala praxis en escuela de entrenamiento em Veracruz; cachorro apunto de perder un ojo

Veracruz, Ver.– Según el reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, el estado de Veracruz se encuentra entre los cinco primeros lugares con más personas económicamente activas, informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano.

Lamentó que esto no se vea reflejado en personas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante lo cual emprendieron una campaña con la dependencia federal para que cada vez más personas se inscriban a la seguridad social.

«Como ejemplo hace unos días nos fuimos al mercado central de Xalapa, para invitarles y darles a conocer este esquema de trabajadores independientes, en donde como ellos mismos son sus propios patrones, ellos mismos se pueden dar de alta en la seguridad social (…) no, lo que pasa es que a esa informalidad no se les había acercado las herramientas para que se insertaran a la seguridad social, entonces al no preocuparse por esta situación pues la gente la seguía desconociendo», resaltó.