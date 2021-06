Acusan supuesto fraude de RSP en Tlacolulan; piden anulación de elección

Xalapa, Ver. – Los excandidatos a la presidencia municipal de Tlacolulan por los partidos Unidad Ciudadana, Abel Hernández Hernández y de Movimiento Ciudadano, Isabel Olivo Salazar denunciaron que el candidato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Raúl Velasco Hernández, virtual ganador de la elección a la presidencia municipal, fue beneficiado por el actual alcalde, su hermano David Velasco Hernández.

Al acudir este viernes a Xalapa, denunciaron que toda la familia de los Velasco Hernández estuvo en el Comité Municipal y en las casillas operando a favor de RSP durante el pasado domingo de la elección.

«Las cuentas no cuadran. Muchas actas supuestamente ya están firmadas por todos los partidos y no es cierto. El PREP está subiendo un conteo donde no están tomando en cuenta las actas. Hay muchas anomalías».