Adán Augusto López, sube a segundo sitio en el ranking presidencial

México.- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller representará a México en la investidura de Lula da Silva como presidente de Brasil.

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que su esposa viajará a Brasilia para la ceremonia que se llevará a cabo el 1 de enero.

«Hoy sale Beatriz, mi esposa. Me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El presidente López Obrador sostuvo que Lula da Silva “es una bendición para el pueblo de Brasil”, congratulándose así de su elección.

Para la toma de posesión de Lula son esperados al menos 17 jefes de Estado y de Gobierno. Entre otros, figuran el rey Felipe VI de España y los líderes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y los presidentes de Alemania y Portugal.

Asimismo, se espera que unas 300 mil personas asistan a la fiesta que prepara el equipo de Lula, que incluirá un concierto en el que se presentarán decenas de artistas populares.

Quien parece que no estará en el acto de investidura es el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues todo hace indicar que viajará a Estados Unidos en cualquier momento y evitará participar en la ceremonia del domingo próximo.

El equipo de transición del presidente electo de Brasil garantizó que el acto de investidura será “pacífico”, pese a las amenazas de terroristas que se resisten al resultado de las urnas.

“No serán pequeños grupos terroristas los que van a emparedar a la democracia brasileña. No tienen espacio, no tendrán espacio, no vencieron, ni vencerán”, afirmó el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, sobre las amenazas de grupos de ultraderecha que apoyan al presidente saliente, Jair Bolsonaro.