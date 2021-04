¡Adiós a los estereotipos! Famosos de Hollywood que los rompieron y han triunfado

Estados Unidos.- Es más fácil triunfar en Hollywood si mides más de uno setenta, si tu rostro está adornado por un precioso par de ojos azules, si tienes un cabello brillante y si tu anatomía tiene dimensiones perfectas.

Eso es al menos lo que todos pensamos hasta que recordamos que hay personas extraordinariamente talentosas que salen de todo estándar estético y que se impusieron por sobre los demás con su carisma… Son amados, admirados y tremendamente exitosos. Como puede ser el caso de Adam Driver, cuyo inusual atractivo conocimos en la serie Girls de HBO y que con el paso de los años nos ha acompañado en la pantalla chica y grande. Conoce a otros famosos que desafiaron los estereotipos de Hollywood y nos han mostrado en pantalla cuerpos y rasgos más diversos.

Amy Schumer

Sabía que por su físico iba a ser difícil entrar en los estándares hollywoodenses, pero nunca dejó de soñar con ser una actriz reconocida. Así que trabajó duro e inició su carrera como comediante hasta que dio el salto a la pantalla. Además de cumplir sus metas, aprendió a amarse y a reírse de sí misma, de lo que es capaz de hacer y de sus «defectos»; convirtió todo en fortalezas.

Jack Black

Es imposible imaginarse un mundo sin Jack Black y su increíble talento. Además de ser uno de los mejores comediantes de Hollywood sin necesidad de ser cruel u ofensivo, es un excelente músico y melómano. A pesar de no cumplir la norma de hombre alto y apuesto, es muy querido y admirado, todo se lo debe a su carisma y buen corazón.

Meghan Trainor

Cuando inició su carrera como cantante le fue difícil porque no era la típica estrella pop sexy y delgada, sin embargo, su canción hit, «All About the Bass», habla precisamente del amor propio. Meghan escribió la canción para que otros artistas la cantaran pero nadie la aceptó hasta que ella se metió al estudio a grabarla.

John Bradley-West

Su triunfo como Sam Tarly es innegable, nadie pudo haber hecho el papel mejor que él y ahora la industria lo reconoce por eso, sin mencionar que logró que Sam fuera el personaje favorito de todos y el más entrañable de Game of Thrones. Su otra pasión es la música, campo en el que también se desarrolla muy bien.

Melissa McCarthy

Es de las mejores comediantes de Hollywood y también es una magnífica actriz. Desde sus primeros trabajos como Gilmore Girls hasta su última cinta, Can You Ever Forgive Me? son una muestra de su versatilidad como artista. Melissa es uno de los pilares de la industria Hollywoodense.

John Goodman

Otro primer actor que ha participado en proyectos muy distintos, desde comedias románticas, acción, drama y thriller desplegando su talento sin que su físico lo empañe y de paso haciéndose de diversos premios como el Globo de Oro y el Emmy.

Queen Latifah

Ha convertido su cuerpo en un templo de aceptación y seducción, es cantante, actriz y modelo y todo ello sin sentir vergüenza de su anatomía. No permite que nadie la haga sentir mal por su figura, ella sabe quién es y de lo que es capaz. Es nada más y nada menos que la reina del rap y promulga el mensaje de aceptarse tal cual somos.

Josh Gad

Explota su físico y apariencia al máximo, por eso se ha convertido en un excelente comediante. Esas limitantes que Hollywood encuentra él las convirtió en habilidades. La comedia y la actuación son cosas que tiene dominadas, porque ante todo, es un hombre seguro de sí mismo.

Rebel Wilson

Conocida mayormente por su trabajo en Pitch Perfect y por la reciente producción original de Netflix, Isn’t It Romantic? Rebel es una actriz muy talentosa que no ve en su talla plus size una razón para avergonzarse, aunque en años más recientes sorprendió a todos al revelar su pérdida de peso. Además de su carrera como actriz es diseñadora de ropa para chicas que tienen una figura igual a la suya.

Jonah Hill

Cuestionado una y mil veces por sus constantes cambios de peso, pregunta que ya le molesta bastante porque su verdadero talento está en la pantalla. No hay actor que supere las capacidades de Jonah.

Ninguno de ellos dejó que las críticas hacia su físico los detuvieran, encontraron en todos esos «defectos» que la gente juzgaba su arma más poderosa, ahora son símbolos de libertad y amor propio.

