Adriana Fuentes Téllez, la candidata del PRI es detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio aseguró que no está amenazando al Instituto Nacional Electoral (INE) ni a sus consejeros.

En entrevista con Azucena Uresti para Telediario, el excandidato a la gubernatura de Guerrero aseguró que no irá a las casas de los consejeros del organismo electoral.

No es amenaza, son cosas que todos deberíamos saber. Los gobernantes están observados por su pueblo. Saber quiénes son, los funcionarios también. Usted sabe que algunos consejeros del INE están amparados sobre la ley de los salarios máximos , y no se rebajan el salario abajo del salario del presidente”, acusó Salgado Macedonio.

El político acusó que el organismo electoral está violentando su derecho a ser votado y no se le dio la oportunidad de comparecer.

Si el INE hoy declara que no me regresa la candidatura, lo volvemos a impugnar y nos volvemos a ir al Tribunal, y así vamos a estar. La movilización va a ser en Guerrero, no en la Ciudad de México”, expresó.

Félix Salgado apuntó que permanecerá en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral hasta que emita un fallo sobre su caso.

Si el INE no me reconoce como el candidato está atropellando la democracia en Guerrero (…) La soberanía depende del pueblo y el pueblo manda. Ya hicimos una asamblea en Iguala y ahí acordamos que si el INE no nos regresa la candidatura no habrá elecciones en Guerrero”, expresó.