Adultos mayores de 60 años, también podrán ser vacunados en segmento de 50 a 59 años

Poza Rica, Ver. – El delegado regional de Programas Sociales de la Secretaria del Bienestar, Emilio Olvera Andrade confirmó que aquellos ciudadanos adultos mayores de 60 años, que no pidieron vacunarse cuando les correspondía, podrán hacerlo cuando se aplique la dosis a los que integran el segmento de 50 a 59 años.

Entrevistado al respecto informó que durante el arranque de la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el Coronavirus, se detectó que una gran cantidad de personas no acudieron en tiempo y forma a recibir su dosis.

Lo anterior por diferentes motivos como: falta de información presisa, miedo, o simplemente porque no se enteraron del calendario de vacunación, sin embargo, aseveró que todos ellos no tienen de que preocuparse, ya que podrán ser vacunados en el segmento de 50 a 59 años.







Aunque no precisó el porcentaje de ciudadanos mayores de 60 años que no se vacunaron en tiempo, reiteró que todavía hay un buen porcentaje de personas que no han recibido su dosis, pero estos podrán ser vacunados el próximo mes de mayo, cuando se lleve a cabo la aplicación de la vacuna al siguiente segmento de la población.

Cabe mencionar que durante la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el Coronavirus, a adultos mayores de 60 años, se vacunó a un promedio de 25 mil 647 personas, sin embargo, se contabilizando a más de 32 mil ciudadanos en este segmento de edad.

Por Isaac Carballo Paredes / Noreste