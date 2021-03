Advierten fraudes en supuestas financieras de Xalapa

Xalapa, Ver.- Habitantes de Xalapa advirtieron a la población sobre los supuestos fraudes que realiza la empresa Consultora de Negocios y que opera bajo el eslogan «La Llave de tu Libertad Financiera».

A través de llamadas a su celular, mensajes de WhatsApp o de información en Facebook y su página de internet ofrecen préstamos de grandes cantidades y con bajas tasas de interés.

Oscar Baltazar Garrido Aguilar, uno de los defraudados, detalló que anuncian su ubicación en el edificio JB, en esta capital y en la Torre Empresarial, en Villahermosa, Tabasco, bajo el nombre Caja de Ahorro «Creando Oportunidades», pero al buscar información no existen sus oficinas en dichos puntos.

«Colocan a la gente con financieras, empresas fantasma».

Como modus operandi comentan que ofrecen préstamos de hasta 700 mil pesos sin comprobación de ingresos y con todas las facilidades. Prometen depositarlos a una cuenta bancaria, pero antes piden datos y números de cuentas de tarjetas de crédito de avales con alto capital y que depositen el monto equivalente a cuatro mensualidades.

Foto: Héctor Juanz

«Te llevan a una terminal, te la retiran de tu tarjeta de crédito y te dicen que a los tres días cae tu dinero, tu depósito. Les llevas las cuentas bancarias donde ya firmaste sus contratos, llegan los cuatro días y no cae nada», explicó Liliana Falfán, una de las víctimas, quien desde septiembre hizo dichos depósitos sin recibir el préstamo prometido de 700 mil pesos ni la cancelación del contrato con Consultita de Negocios, menos la devolución de las cantidades que les depositó.

La manera de operar coincide aunque varían las cantidades de los préstamos.

«Ya cuando está uno adentro y das una cuenta cantidad, después te dicen que en 5 o 6 días va a estar todo, pero te piden para un seguro, transferencias…te llevan y te llevan así. Yo terminé todos los requerimientos, pero no cumplen», dijo Oscar Baltazar.

Otro defraudado comentó que tramitó un préstamo de 50 mil pesos bajo la promesa de que pagaría 970 pesos mensuales en 5 años.

«Me llamaron para firmar los documentos y me pagaron la cantidad de mil 500 por cuestión de gastos honorarios para ellos. Los llevé y me dijeron que en 5 días me depositaban el dinero. Los estuve presionado, ya les estaba dando mi número de tarjeta de Santander y nada. Iba al banco a checar y nada. Luego me pidieron 5 mil pesos que para un seguro de vida, no lo deposité porque ya no me gustó. Pedí la cancelación, pero me pedían que enviara los documentos en un sobre y que en 60 días me decían lo que yo les había dado, pero no», agregó José Miranda, otro defraudado.

Foto: Héctor Juanz

Por estos fraudes ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, bajo la carpeta de investigación 875-2021.

Los defraudados piden a las autoridades que agilicen las investigaciones y se sancione a estás empresas que advierten, cambien de nombre y ubicación para seguir tomando a la gente.

Por Héctor Juanz