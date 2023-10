Afectaciones en 30 viviendas dejó el FF 4 en Veracruz

Xalapa, Ver.- La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Xalapa, Mercy Pérez Arévalo dio a conocer que cada vez se registran casos de menores que padecen ansiedad, depresión o tienen pensamientos suicidas incluso a edades más cortas.

Los factores que han influido son la violencia a la que están expuestos y la poca atención que reciben de los padres de familia y maestros.

«Estamos hablando de niños que empiezan con problemas de ansiedad desde los seis, siete u ocho años. Lo que tenemos que hacer es despojarnos y quitarnos la idea, tabúes y mitos que existen alrededor de la salud mental. Existe la idea de que eso ocurre sólo a los locos y por ello no me interesa a mí atender la salud mental, es más, no más no la veo como una prioridad».