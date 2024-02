Afirma Rocío Nahle en Veracruz puerto que van más de 30 puntos arriba

Veracruz, Ver.- La Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que supera por más de 30 puntos a su contrincante más cercano a la gubernatura de Veracruz.

Este sábado se presentó en el salón de los Empleados de Comercio ubicado en pleno centro de la ciudad de Veracruz, donde pidió a la militancia del Partido del Trabajo caminar juntos durante las próximas semanas.

La ex secretaria de Energía fue ungida este sábado 24 de septiembre como la abanderada a la gubernatura por el Partido del Trabajo; en sus palabras, agregó que Morena y el PT han caminado juntos porque son ideas de izquierda, que se preocupan por la clase social.

«Vamos muy bien porque nuestro movimiento se ha tejido desde la base social y la base democrática, nuestro movimiento es incluyente, no es exclusivo, no hay racismo, aquí no hay machismo, no hay elitismo, aquí hay una fraternidad con todos nosotros, aquí vemos a nuestros semejantes como lo que son, seres humanos, ni más ni menos», culminó.