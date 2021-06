Agresores en Jesús Carranza son petista, no es todo el pueblo, aclaran

Poza Rica, Ver. – Estudiantes de los programas educativos (PE) de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones e Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana (UV), región Poza Rica-Tuxpan, realizarán estancia de un año en universidades de Francia, becados por el Programa México-Francia-Ingenieros-Tecnología (Mexfitec).

Rafael Rojas Galván, del sexto semestre de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, y Brenda Alejandra Cruz García, del octavo semestre de Ingeniería Química, partirán el 29 de julio a París; posteriormente viajarán a Vichy, donde recibirán un curso de francés intensivo por un mes, y a finales de septiembre arribarán a la ciudad donde realizarán sus estudios.

Rojas Galván estudiará Ingeniería en Electrónica e Informática Industrial en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA, por sus siglas en francés), en la ciudad de Rennes.

Mencionó que ser becario de un programa de esta magnitud abre la visión, desarrolla la personalidad, cultiva y forma en el ámbito académico, además permite crecer en todos los aspectos de la vida. Una vez concluida la movilidad, podrá compartir los conocimientos e impulsar a otros estudiantes a participar en programas de esta índole, alentar a la comunidad estudiantil a involucrarse en el aprendizaje de lenguas extranjeras y ser un digno representante del cambio para la Universidad y México.

Foto: billieparkernoticias

Los vínculos de Rafael con la lengua francesa se remontan a 2016, cuando se inscribió en el Centro de Idiomas en Poza Rica. “La maestra Lucía Cruz Cárdenas me adentró en el aprendizaje de este idioma. Previo al ingreso a la Universidad me alentó a alcanzar la Beca Mexfitec ya que era buen candidato por mi buen desempeño en matemáticas y en el idioma francés. Además tuve la oportunidad de hacer una inmersión lingüística en la Universidad de Quebec, lo cual me dio seguridad en la lengua”.

Desde que inició sus estudios profesionales se enfocó en mantener un promedio por encima del mínimo solicitado por la beca (8.5) y obtener las certificaciones de inglés/francés (B1 y B2), además de formar un perfil proactivo con el fin de desarrollar una personalidad dedicada, responsable y determinada.

Agregó que ello no habría sido posible sin el apoyo de su maestra de francés, el director de Facultad, Miguel Ángel Rojas Hernández, su familia, el grupo de trabajo, académicos y espacios de estudio como la Sala Francófona de la Red de Francofonía de las Américas (Refra), en donde se realizan diversas actividades. Finalmente, a inicios de 2020 se postuló para la beca con un promedio general de 9.96, certificación de Francés B2 e Inglés B1.

Brenda Alejandra Cruz tiene 22 años y su estancia será en el área de ingeniería de procesos de la Escuela Nacional Superior en Ingeniería de Tecnologías Industriales (ENSGTI, por sus siglas en inglés) de Pau, donde buscará adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias para enriquecer su formación universitaria y más adelante aplicarlas en su vida profesional.

“Desde que supe de esta movilidad enfoqué mis esfuerzos a ella ya que estudiar en una de las distinguidas universidades francesas en el área de ingeniería requiere de un buen promedio, certificaciones de la lengua y aprobar una serie de evaluaciones por parte de la SEP. Además de constancia, sacrificios y esfuerzos personales dado que esta beca es un compromiso con mi Universidad y mi país.”

Respecto a los estudios del idioma francés mencionó que inició en 2015 en el Centro de Idiomas, impulsada por la maestra Lucía Cruz, logrando certificarse en los niveles A2, B1 y B2 en Francés. “Ella me motivó y me demostró que el estudio de la lengua francesa me abriría muchas puertas”.

Anteriormente realizó una movilidad a Trois Rivières, Canadá, donde tuvo una inmersión lingüística que le dio la confianza para desenvolverse aún más en el idioma.

Dijo estar muy entusiasmada de vivir esta experiencia, debido a que es el fruto de más de cinco años de preparación y una oportunidad que cambiará su vida.