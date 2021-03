Ahogamientos y niños extraviados, accidentes más comunes en playa de Tuxpan

Tuxpan, Ver. – El delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en la región Tuxpan, Odilón Nava Sánchez, dio a conocer que se inició con el registro de vacunación contra el Covid-19 para el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación básica, media superior y superior a partir de los 60 años de edad, a través de la plataforma Mi vacuna SEV, registro que dio inicio este 22 de marzo y concluye el próximo 29 de marzo.

Foto: Noreste

Reiteró que se está trabajando en la plataforma estatal Mi Vacuna SEV, donde el personal ingresa sus datos para su vacuna y serán inmunizados en cuanto concluya la vacunación de adultos mayores, siendo esta parte de las estrategias que se están realizando para garantizar el regreso a clases de manera presencial.

Así mismo, señaló que se estarán dotando de material de limpieza a todas las escuelas de educación básica y media superior, garantizando así a los padres de familia que sus hijos estarán en un lugar seguro.

Es de recordar que, integrantes del Sindicato Democrático de la Educación de Veracruz (SDTEV), en el ramo de Telebachilleratos, han señalado que las condiciones aún no están dadas para un regreso a clases presenciales, que este no regresa a las aulas hasta que todos los docentes y alumnos estén vacunados, ello porque las condiciones en Veracruz no están dadas para pensar en un regreso a clases al menos de manera próxima

Por Martha Hernández

