Ahued ganará dos a uno la alcaldía de Xalapa

Xalapa, Ver.- Para cambiar la losa del dormitorio de la Central del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa que se encuentra severamente dañada, se requieren alrededor de 255 mil pesos precisó el Primer comandante, José Luis Acosta Hernández.

Entrevistado este sábado en dicha central, ubicada en la calle Ernesto Ortiz Medina de esta Capital, dijo que tras una evaluación se presupuestó dicha cantidad y advirtió que ante un sismo las consecuencias serían fatales:

«Se cayeron algunos pedazos de concreto, se apuntaló. Se pusieron dos puntales para evitar que se bajara y ya traje a dos amigos ingenieros, técnicos en esa materia y me dijeron que no queda más que demolerla porque Xalapa es una zona muy sísmica y en cualquier movimiento, tal vez no se caiga toda, pero sí un pedazo de concreto que puede lastimar gravemente a una persona y hasta matarlo si le cae en la cabeza».

Foto: Héctor Juanz

Este dormitorio es usado por 16 elementos, 8 de ellos de base y los demás voluntarios.

La losa mide 7 metros cuadrados y presenta daños detectados desde el 2016. Acosta Hernández pidió a empresarios y a la sociedad en general que aporte cualquier recursos en sus posibilidades para iniciar el cambio de losa lo antes posible:

«Si hay amigos empresarios que quieran donar una o dos varillas, bienvenidas. Entre más se pueda recaudar, que nos regalen un bulto de cemento, kilos de alambre….cosas así, que se vea que Xalapa está con nosotros».

Además recordó que necesitan mangueras, equipo y mantenimiento a sus vehículos.

Foto: Héctor Juanz

Por Héctor Juanz