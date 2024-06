Ahued pide intervención de Conagua y gobierno para evitar que sigan cerrando válvulas de presa en Puebla que surte a Xalapa

Xalapa, Ver.- El presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil pedirá la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que sea resguardada la presa “Los Colibríes” en Quimixtlán, Puebla que abastece con la mayor parte de la ciudad de Xalapa y con ello dejen de cerrarla personas de ese estado y de Veracruz con demandas ajenas a esta ciudad capital.

“Voy a pedir que se resguarde, porque es un tema federal para que, de una vez por todas tengamos resguardada la presa… levanto la voz para que las autoridades federales ya intervengan y vamos a hacer las denuncias correspondientes y que se resguarde la planta” anunció este lunes luego confirmar que habrá una crisis por la falta de agua durante los próximos días debido al cierre de válvulas que hicieron pobladores de las comunidades de Jesús María y El Duraznillo para pedir la intervención en el control de un incendio en el municipio de Ixhuacán de los Reyes.

Pidió la intervención de los tres niveles de gobierno para defender el derecho al agua que tienen los habitantes de Xalapa.

Dijo que se trata de un “sabotaje” que hacen diferentes pobladores “por cualquier pretexto que no tiene que ver con la ciudad”, por lo que además se pondrán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra quienes resulten responsables de agravar la crisis por la falta de agua en esta temporada de estiaje.

“Piensan que cerrando la presa, presionando a Xalapa y desquiciando Xalapa y haciendo estos atentados es más fácil poder resolver, bueno, la libre expresión se tiene que respetar, pero esto ya es un sabotaje a miles de xalapeños. El privar de agua a los xalapeños es un sabotaje y es un delito grave” insistió.

Advirtió a la población de esta capital y del municipio de Emiliano Zapata que en 4 o 5 horas va a tener un estrés la ciudad porque ya no está llegando, en 5 o 6 horas va a ser un estrés brutal de líquido”.

Ahued Bardahuil explicó que al cerrar dichas válvulas se aproximan días sin agua en un 80 por ciento de la ciudad y afectando a la vez más necesitada, pues no hay manera de dotar con el líquido a los habitantes de esta capital. Aun cuando se abran, tardaría hasta 14 horas en reestablecerse el servicio en la zona alta de la ciudad. “Vamos a tener una crisis fuerte durante esta semana” insistió.

Lamentó que la falta de agua en la ciudad provoque cierres viales de vecinos inconformes por no tener este servicio: “Voy a tener tres días de manicomio en Xalapa porque sencillamente, al cerrarte ahorita la válvula, para que suba a las zonas alta, a los tanques o a las partes altas, ahí tendrán tres días, la gente va a decir te paro la calle si no llaga. ¿Cómo la hago llegar? ¿Cómo la hace llegar el trabajador de CMAS? No hay manera, insistió.

Por Héctor Juanz