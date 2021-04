Aislinn Derbez revela los duros momentos que pasó tras su divorcio

México.- Como muchos saben Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se han convertido en uno de los matrimonios más solidos del medio artístico, pues con 28 años de casados, muchos se han cuestionado cuál es el secreto para seguir felices y enamorados.

Ante la incógnita en entrevista para ‘De Primera Mano’, Capetillo declaró lo siguiente: “No hay ningún secreto, es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor, esa es tan fuerte y tan poderosa que los científicos no la han podido medir”.

Aunado a ello, el conductor que está cubriendo temporalmente el lugar de Mónica Noguera declaró que él sabe algunas escalofriantes reglas dentro del matrimonio de los actores.

“Tienen reglas, ellos tienen reglas de convivencia. Si tienen un acuerdo que cuando conocen a una persona que no es el círculo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida. Biby no puede hablar más de 10 min con hombre ni mujer. Siempre que están conviviendo, deben estar todos, si se va uno se van todos”, confesó.

Continuó “Cuando va una mujer al baño van todos para cuidarla, en este rollo de cuidarse y protegerse, suena friki pero les ha funcionado”.

Con información de TVnotas