Al celebrar 25 años del SAT, AMLO destaca que ‘se terminó con la práctica de la evasión fiscal’

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario mexicano destacó que no se han aumentado ni creado nuevos impuestos, se terminó la evasión fiscal, y se tiene una Hacienda pública santa y fuerte.

“Se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos, esto no sucedía antes. Al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos”, dijo.