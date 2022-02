¡Al fin libre! Quitan neumático del cuello de cocodrilo que tuvo atacasdo por 6 años

Reino Unido.– El matrimonio de Mary y Jake Jacobs, se ha convertido en una historia de amor que inspiró y sigue inspirando, en estos tiempos donde persiste la discriminación racial, así mismo, es una de tantas vidas que enseñan a los jóvenes a que la unión puede durar tanto tiempo cuando así se decide.

Mary y Jake Jacobs, cuya historia de amor ha encantado a miles de personas al rededor del mundo, pues además de haber sobrevivido más de 7 décadas, también ha sido muy valiente.

Mary es británica, y Jake es originario de Trinidad. La pareja se enamoró en los años 40, cuando Jake prestaba servicio en Reino Unido durante la 2ª Guerra Mundial.

Mary y Jake se enamoraron en una época en la que las relaciones interraciales estaban fuertemente condenadas.

Foto: Mag el comercio

Ser una pareja interracial en Gran Bretaña en los años 40 casi garantizaba que sus seres queridos los condenarían al abandono. Pero a pesar de ello se apoyaron el uno al otro en cada adversidad que la vida les deparó.

«Cuando le dije a mi padre que me iba a casar con Jake, él dijo: Si te casas con ese hombre, nunca volverás a poner un pie en esta casa«, cuenta Mary.

«Mi padre estaba horrorizado de que pudiera pensar en casarme con un hombre negro, y pronto me di cuenta de que la mayoría de la gente sentía lo mismo. Los primeros años de nuestro matrimonio viviendo en Birmingham fueron un infierno. Lloraba todos los días y apenas comía. Nadie nos hablaba, no podíamos encontrar un lugar para vivir porque nadie le alquilaría a un hombre negro y no teníamos dinero.»

Foto: Scoopnest.

«La gente nos señalaba en la calle. Luego di a luz a un hijo que nació muerto a los ocho meses. No estaba relacionado con el estrés bajo el que estaba, pero me rompió el corazón y nunca intentamos tener más hijos».

«Pero poco a poco la vida se hizo más fácil. Conseguí trabajos de enseñanza y terminé como subdirectora. Jake trabajó en una fábrica, luego en la oficina de correos.»

«Poco a poco empezamos a tener amigos, pero fue muy difícil. Solía ​​decirles a los nuevos amigos: Mira, tengo que decirte esto antes de invitarte a mi casa: mi esposo es negro.»

«Mi padre murió cuando yo tenía 30 años y, aunque nos reconciliamos, nunca aprobó a Jake.»

Jake dijo en 2019: Mi esposa y yo vamos a cumplir 71 años de matrimonio y todavía estamos trabajando en ello. Desafortunadamente, Mary tiene una forma leve de Alzheimer en camino. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero no han encontrado una cura todavía. Pero estamos esperando. Ella tiene 89 años este año, y yo tengo 93″.

El amor todo lo puede.

Con información de Daily Mail.

También te puede interesar ver: San Valentín: Origen del Día de los Enamorados