Al menos 16 muertos y 75 heridos tras ataque israelí en una escuela de la UNRWA en Franja de Gaza

Texas, EU.- Este 4 de julio, festivo por el Día de la Independencia de Estados Unidos, se registró un ataque de tiburón que dejó al menos tres personas heridas en Texas.

El hecho ocurrió en South Padre Island. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas informó que dos personas fueron mordidas por un tiburón.

Una de las víctimas fue trasladada al Valley Regional Medical Center en Brownsville y la otra fue trasladada vía aérea para un tratamiento adicional.

Otras dos personas, añadió la dependencia, tuvieron un encuentro con el tiburón pero sin resultar gravemente heridas.

Shark attack today on South Padre Island. A friend shared this with me this morning Warning Graphic#4thofJuly #Sharkbite pic.twitter.com/vKjWQezoJZ