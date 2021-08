Al menos 29 personas pierden la vida por el terremoto en Haití

El carguero dejó una mancha de petróleo de cinco kilómetros de longitud por un kilómetro de anchura.

Japón.- La Guardia Costera del país informó que el Crimson Polaris, un buque de 39.910 toneladas y bandera panameña, se ha partido en dos después de encallar este miércoles frente al puerto japonés de Hachinohe.

El carguero transportaba astillas de madera cuando se produjo el accidente, que provocó una fuga de petróleo, aunque afortunadamente los 21 tripulantes han podido ser rescatados.

Foto: Los 21 tripulantes del Crimson Polaris fueron rescatados.

A través de un comunicado la Guardia Costera señala que el barco logró liberarse por sí mismo después de encallar, pero el mal tiempo impidió que pudiera salir a mar abierto y, finalmente, terminó fondeando a cuatro kilómetros del puerto. La embarcación regresaba a Japón después de un viaje desde Tailandia, pero no pudo llegar a entrar en el puerto.

La fuga de petróleo ha podido ser controlada y no hay señales de que haya llegado a alcanzar la costa. Sin embargo, esto no ha evitado que crezca la preocupación entre los pescadores de la zona, que esperan impacientes la llegada del mes de septiembre. Es en ese momento cuando se abre la temporada de captura del calamar y otros peces, por lo que no saben si el vertido les afectará. Por el momento, las dos partes de la embarcación no se han movido del lugar en el que se partieron y los guardacostas japoneses las tienen monitorizadas día y noche.