Al menos 80 establecimientos han sido verificados por PROFECO en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- Como un año devastador para los músicos, fue catalogado este 2020 por el secretario del Sindicato de Filarmónicos, Mariachis, Norteños, Huapangueros, Trovadores y Tríos de la Región de Tuxpan, Veracruz CTM, Sección 47 Frank Montaño, quien señalo que la crisis fue tal que la mayoría de sus grupos tienen sus instrumentos en las casas de empeño, pagando refrendos para no perderlos.

Indico que diciembre era el mes más esperado por el sector, pues tenían tocadas todos los días, a fuera en bailes XV años, bodas o posadas, y ahora solo queda escuchar la música en casa y grabada, pues no están permitidas las fiestas.



Reitero que en esta situación se encuentran no solo las 27 agrupaciones que, adheridas a su sindicato, sino los 50 grupos musicales de Tuxpan y la región, pues el semáforo sanitario se mantiene en color naranja en el municipio.

“No nos hemos podido recuperar, esta pandemia a sido devastadora para todos a nosotros nos ha pegado más porque vivimos de la música y si no tocamos pues no comemos, no trabajamos y no llevamos sustento a las familias, pero esperamos que ya muy pronto esto vaya cambiando y tenemos que buscar la manera de seguir trabajando», reitero.

Resalto que para poder sobrevivir se vieron en la necesidad de empeñar sus instrumentos, pues aun y cuando ya se les permiten acudir a algunos eventos, hay agrupaciones que se encuentran en ceros en términos económicos, ya que los contratos que se habían logrado tuvieron que ser cancelados, pues que no hubo manera de cumplir con los compromisos.



Reitero que las pérdidas para este gremio son millonarias ya que, tan sólo aquí en Tuxpan, se vieron obligados a empeñar, vender y malbaratar sus equipos.



«Yo soy una de las agrupaciones a las que le tocó malbaratar muchas cosas y así como yo muchos compañeros todavía tienen empeñadas sus cosas y otros prácticamente las perdieron, lo único que estamos esperando es sobrevivir y lograr salir del año de la mejor manera que se pueda. Esa es la esperanza», puntualizo.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver