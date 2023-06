“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y no se debe permitir”: AMLO sobre videos de militares en Nuevo Laredo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que con la renuncia del canciller Marcelo Ebrard ya inició el proceso de selección del candidato presidencial para 2024 en el movimiento de la Cuarta Transformación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador espera que en los próximos días quienes aspiren a ser candidatos a la Presidencia de la República también presenten la renuncia a su cargo.

Además, explicó que Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Manuel Velasco, del Partido Verde, también buscan ser aspirantes presidenciales.

El mandatario mexicano dejó en claro que el país está asistiendo a un hecho inédito, ya que no habrá dedazo ni imposición en la elección del candidato presidencial en el movimiento de la Cuarta Transformación.

«Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente, él era el que designaba a su sucesor, estamos hablando de siglos, y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición”, manifestó.