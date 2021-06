Albañil gana la lotería; recibe más de 7 mdp, una casa y dos autos

Estados Unidos.– La pandemia no sólo ha afectado nuestro día a día al tener que cambiar hábitos y costumbres que teníamos muy arraigadas, sino que además muchos se han quedado sin empleo, muchos han perdido la vida, seres queridos y muchos de los que se han contagiado han sufrido pérdidas económicas por los gastos que ha generado su tratamiento y recuperación.

Hablando específicamente de dinero, esta enfermedad puede llevar a cualquier familia a la «ruina», pues el ‘tratamiento’ puede prolongarse por tiempo indefinido.

Foto: El Mundo

Una mujer compartió a través de redes sociales haber gastado más de tres millones de dólares luego de enfermar del virus y permanecer con él por cuatro meses.

Michael Flor, un estadounidense de 70 años que recibió una factura de 1,2 millones de dólares tras pasar dos meses hospitalizado por coronavirus. Una cantidad que fue superada con creces por otro paciente que publicó el informe de costos médicos en una cuenta de TikTok tras una internación de cuatro meses.

“4 meses en Estados Unidos con Covid-19. ¿Costo total?”, es el texto que se puede leer en el inicio del video publicado por la cuenta Let’s talk about business, que ya cuenta con 9,2 millones de reproducciones por la exagerada cantidad que se muestra en el final del vídeo.

Más de 2,8 millones de dólares que se reparten en conceptos como Radiología (15.535 dólares), estancia en la UCI (324.349 dólares) o Laboratorio (350.203,50 dólares).

El vídeo despertó un gran debate en torno a la salud privada y centenares de usuarios dejaron comentarios irónicos como “Viva el capitalismo”, “Sale más barato morirse” o “Con eso paga el hospital entero”, tras ver la elevada cantidad de la internación.

Sin embargo, otros usuarios señalaron que en la hoja que mostró en la grabación, indicaban “This is not a bill” (Esto no es una factura), que nos indicaría que la persona hospitalizada no debe hacerse cargo de la totalidad de estos costos. Se trata del informe que el paciente debe presentar a su seguro para que asuma la mayor parte los gastos.

Con información de Multimedios

