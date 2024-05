Albañil muere por un golpe de calor

Víctima al parecer permaneció mucho tiempo bajo el sol

Tuxpan.- Un albañil, procedente del estado de Puebla, fue víctima de un probable «golpe de calor» y murió súbitamente, autoridades ministeriales tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes.Reportes policiales refieren que el drama ocurrió en la calle Miguel Alemán Valdez, de la comunidad Tierra Blanca, perteneciente a este municipio.

El ahora extinto fue identificado como, Reyes Morales Mendoza, originario del estado de Puebla, y era de ocupación albañil. Hasta el momento se desconoce si trabajaba para alguna compañía o hacía trabajos de forma particular en un predio de esa comunidad. Por la información obtenida se pudo conocer que el infortunado sujeto sentía malestares y comenzó a desesperarse, fue entonces que vecinos comenzaron a proporcionarle apoyo suministrándole agua y bebidas hidratantes sin embargo no fue suficiente y se desplomó.Al lugar acudieron paramédicos de la empresa MEDEVAC y trataron de reanimarlo pero no lo consiguieron, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.Peritos Criminalistas y Policías Ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO donde el médico legista determinará las verdaderas causas del fallecimiento de esta persona.

Redacción Noreste